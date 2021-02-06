Зидан — о матче с «Уэской»: это победа характера. Теперь «Реалу» нужно вернуть позитив

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 22-го тура испанской Примеры с «Уэской» (2:1).
«Победа очень важна для нас, потому что в последнее время мы испытываем много трудностей. Победа имеет большую ценность, потому что мы теряем много игроков, у нас 6 или 7 очень серьёзных потерь, операция у Рамоса… Это не оправдание, но это то, что есть.
Мы до конца верили. Это победа характера. Теперь нам нужно вернуть себе позитив и снова сыграть хорошо, потому что мы никогда не собираемся опускать руки. В трудные времена мы всегда будем держать марку, потому что это «Реал», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.
«Реал» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (16) по-прежнему на последнем, 20-м месте.
- 6 февраля 2021
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