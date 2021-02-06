Бьельса: всё, что вы говорите до матча о сопернике, не имеет никакого значения

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».



«Пока рано говорить о сроках возвращения Родриго Морено и Яна Поведы. Всё зависит от процесса восстановления. Скорее всего, это вопрос не дней, а недель. Я видел момент получения травмы Родриго в матче с «Лестер Сити» — он неудачно пошёл в единоборство и потянул мышцу. Поведа получил травму голеностопа на тренировке.



Я считаю, что всё, что мы думаем или говорим о сопернике, лучше показывать на поле, потому что всё, что вы говорите заранее, не имеет никакого значения. Как и в любом матче, у нас есть намерение превосходить соперника, заслужить победу, и мы примем все меры, чтобы и во встрече с «Кристал Пэлас» наши действия не расходились с нашими словами», — приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт «Лидса».



Матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас» состоится в понедельник, 8 февраля. Начало — в 23:00 мск.



Подопечные Марсело Бьельсы набрали в 21 матче 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (29) — на 13-м месте, сыграв на один матч больше.

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