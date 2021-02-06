«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: Погба, Фернандеш, Кавани, Хамес Родригес — в старте

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фернандеш, Погба, Гринвуд, Рашфорд, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Теллес, Джеймс, Фред, ван де Бек, Матич, Марсьяль.



«Эвертон»: Ольсен, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Дукуре, Родригес, Гомеш, Дэвис, Ришарлисон, Калверт-Льюин.



Запасные: Виржиния, Коулман, Мина, Нкунку, Сигурдссон, Бернард, Делф, Айуоби, Кинг.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 22 матчах 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.