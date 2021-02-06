Гари Кэхилл: Моуринью будет оказывать давление на состав «Тоттенхэма»

Защитник «Кристал Пэлас» Гари Кэхилл поделился своим мнением о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.



«Когда вы выигрываете и всё идёт хорошо, Моуринью феноменально работает с игроками. С таким португальцем, когда вы выходите на поле, вы чувствуете, что победите, и у вас появляется невероятная уверенность в себе.



Но ситуацией, которая сложилась сейчас, он точно недоволен. Он будет вести себя прохладно, ведь ему не нравится проигрывать. Потому он и успешен. Думаю, он будет оказывать давление на состав, чтобы посмотреть, удастся ли игрокам добиться успеха и отреагировать так, как он хочет. Но не сомневаюсь, что сейчас ему не до шуток», — приводит слова Кэхилла Football.London.



Гари Кэхилл с 2012 по 2019 год являлся футболистом «Челси». С 2013 по 2015 «аристократов» тренировал Жозе Моуринью.



«Шпоры», набрав 33 очка, находятся на 8-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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