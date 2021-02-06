«Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед» не выявили победителя в лондонском дерби

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби завершилось вничью — 0:0.



На 97-й минуте судья удалил полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека. Чех во время розыгрыша штрафного ударил локтем по лицу нападающего хозяев Александра Митровича.

Видео момента нарушения Томаса Соучека

«Молотобойцы», сыграв 23 матча, набрали 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (15) — на 18-м месте, и у подопечных Скотта Паркера один матч в запасе. «Фулхэм» на 8 очков отстаёт от «Бёрнли», расположившегося на спасительном 17-м месте.



Матч первого круга «Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Дэвида Мойеса со счётом 1:0.



В следующем туре «дачники» 14 февраля в гостях сыграют с «Эвертоном». «Молотобойцы» в понедельник, 15 февраля, дома примут «Шеффилд Юнайтед».