Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Страсбург», игравший с 14-й минуты в меньшинстве

«Лион» принимал «Страсбург» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Уже на 14-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — две жёлтые карточки получил полузащитник «Страсбурга» Адриен Томассон. На 20-й минуте нападающий лионцев Мемфис Депай вывел свою команду вперёд. Ровно через 10 минут преимущество хозяев удвоил Карл Токо Экамби, ассистентом выступил Тьяго Мендес. На 68-й минуте Депай довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Таким образом, «Лион» набрал в 24 турах чемпионата Франции 52 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Страсбург» (25) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Лилль» (51) и «Пари Сен-Жермен» (48).