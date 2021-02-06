«Милан» предложил вингеру «Марселя» Товену контракт до 2025 года
«Милан» предложил нападающему «Марселя» Флорьяну Товену контракт до 2025 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «россонери» очень заинтересованы в подписании вингера. Миланцы предложили Товену зарплату € 3 млн в год. В подписании Флорьяна заинтересована также «Севилья». Отмечается, что нападающий покинет «Марсель» по истечении контракта этим летом.
Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Нападающий выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции.
Паоло Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Флорьяну Товену
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