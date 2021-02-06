Спортивный директор «Фиорентины»: Кокорин может быть очень полезен нам

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о качествах нападающего Александра Кокорина, который на правах аренды перешёл в команду из московского «Спартака».
«Кокорин может быть очень полезен нам, потому что у него отличные характеристики от других наших форвардов. Он может больше играть между линиями и является игроком, который умеет и обороняться. Всего этого придётся подождать, но это может быть драгоценным для нас», — цитирует Праде Sky Sport Italia.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
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