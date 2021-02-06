Уле-Гуннар Сульшер в качестве наставника проводит 100-й матч в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» стартовал заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Как сообщает Opta Sport, эта встреча станет сотым матчем Уле-Гуннара Сульшера в качестве наставника команд АПЛ. 18 матчей норвежский специалист руководил «Кардифф Сити» и теперь 82 матча манкунианцами.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.