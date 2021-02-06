Талалаев — о блокировке канала «Ахмата»: санкции сказываются. Игра — наше главное оружие

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию с блокировкой канала клуба в YouTube.



«Санкции сказываются, ужесточаются меры. Но мы понимаем, что наше главное оружие — игра на поле. Лучше, когда она освещается со всех сторон. Без канала меньше новостей доносится о жизни команды изнутри, но на качестве работы не сказывается», — цитирует Талалаева Матч ТВ.

Пресс-служба компании Google ранее прокомментировала ситуацию с блокировкой каналов «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA) в YouTube, подтвердив, что она связана с санкциями США. Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC, в которых потребовал снять ограничения с канала «Ахмата» в YouTube.