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Потрясающий гол «парашютом» Бруну Фернандеша в матче с «Эвертоном». Видео

Потрясающий гол «парашютом» Бруну Фернандеша в матче с «Эвертоном». Видео
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». После первого тайма счёт 2:0 в пользу манкунианцев.

На 45-й минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч «за шиворот» Ольсену — в дальний угол ворот.

Видео гола Бруну Фернандеша

Это 13-й гол 26-летнего португальца в АПЛ сезона-2020/2021.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 22 матчах 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте, и у подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.

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