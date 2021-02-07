Хуммельс: участие дортмундской «Боруссии» в ЛЧ теперь под угрозой

Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс прокомментировал поражение команды в матче с «Фрайбургом» (1:2).
«Мы должны принять критику, но я всегда буду оценивать то, что происходит на поле. Мы проиграли много единоборств. Не нужно говорить, что все соперники в последних матчах были лучше нас. Конечно, наша цель — участие в Лиге чемпионов. Сейчас оно находится под угрозой, но мы знаем, что это минимум, которого необходимо достичь», — цитирует Хуммельса Get German Football News.
В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 49-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Фрайбурга» У Ён Чон, ассистировал ему Винченцо Грифо. Второй гол спустя три минуты забил хавбек хозяев Жонатан Шмид. На 76-й минуте один мяч отыграл нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.
«Боруссия» набрала в 20 матчах 32 очка и опустилась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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