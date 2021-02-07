«Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу над «Эвертоном»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 3:3.



На 24-й минуте матча гости в собственной штрафной не уследили за нападающим «МЮ» Эдинсоном Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Эдинсона Кавани

На 45-й минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч за шиворот вратарю «Эвертона» Робину Ольсену.

Видео великолепного удара в исполнении Бруну Фернандеша

Через четыре минуты после перерыва нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин прострелил во вратарскую, голкипер «МЮ» Давид де Хеа неудачно сыграл на перехвате, отбив мяч прямо на полузащитника Абдулайе Дукуре, который сократил отставание гостей.

Видео гола Абдулайе Дукуре

А ещё через три минуты счёт вновь стал равным. Всё тот же Дукуре подобрал мяч у края штрафной, отпасовал в центр на Хамеса Родригеса, который подработал под любимую левую и пробил впритирку со штангой.

Видео гола Хамеса Родригеса

На 70-й минуте полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай в чужой штрафной среагировал на подачу Люка Шоу и из борьбы головой подрезал мяч в угол ворот.

Видео гола Скотта Мактоминая

На 95-й минуте окончательный счёт установил Доминик Калверт-Льюин, в падении протолкнув мяч в сетку.

Видео гола Доминика Калверта-Льюина

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.