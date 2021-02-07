Гол Гомеса в дебютной встрече помог «Севилье» разгромить «Хетафе». В матче было 3 удаления

«Севилья» принимала «Хетафе» в матче 22-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 36-й минуте Лукас Окампос забил гол, однако после просмотра видеоповтора рефери принял решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил. На 54-й минуте встречи с поля был удалён защитник гостей Джене. Спустя четыре минуты на поле возникла перепалка между командами, арбитр показал красные карточки главным тренерам обеих сторон.
На 67-й минуте Мунир Эль-Хаддади открыл счёт. На 87-й минуте гол в дебютном матче за новый клуб после перехода из «Аталанты» забил Алехандро Гомес. На 89-й минуте точку поставил Юссеф Эн-Несири — 3:0.
Таким образом, «Севилья» набрала 42 очка в 21 встрече чемпионата Испании и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» (24) — на 12-м месте.
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