Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» при наличии пункта об уходе в «Реал» или другой топ-клуб

Стало известно условие, при котором нападающий Килиан Мбаппе согласен продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает As.
Мбаппе готов заключить новое соглашение только при условии, что в нём будет пункт об уходе в мадридский «Реал» или другой топ-клуб за определённую сумму. Стороны уже обсуждали это условие во время начала пандемии коронавируса.
Напомним, Мбаппе является трансферной целью «Реала». Сообщалось, что «Королевский клуб» попытается заполучить французского форварда в летнее трансферное окно. Однако проблемой может стать финансовый вопрос, поскольку «сливочные» не готовы много тратить на фоне пандемии коронавируса и смогут только повторить нынешний оклад Килиана в «ПСЖ». Парижский клуб в свою очередь готов поднять ему зарплату более чем в полтора раза.
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