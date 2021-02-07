6 голов и спасение на последних секундах в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 3:3. Эвертон» по ходу матча уступал со счётом 0:2, а также смог избежать поражения при счёте 2:3 на пятой компенсированной минуте.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

За «Красных дьяволов» забивали Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминай. В составе «Эвертона» отличились Абдулайе Дукуре, Хамес Родригес и Доминик Калверт-Льюин.

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.