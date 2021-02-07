6 голов и спасение на последних секундах в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 3:3. Эвертон» по ходу матча уступал со счётом 0:2, а также смог избежать поражения при счёте 2:3 на пятой компенсированной минуте.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
За «Красных дьяволов» забивали Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминай. В составе «Эвертона» отличились Абдулайе Дукуре, Хамес Родригес и Доминик Калверт-Льюин.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.
- 7 февраля 2021
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:36
-
00:10
-
00:03
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:31
-
22:26
-
22:26
-
22:11
-
22:04
-
22:01
-
21:53
-
21:42
-
21:35
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:06
-
20:55