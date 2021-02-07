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Куман ответил на слова Пике, который обвинил судей в предвзятости

Куман ответил на слова Пике, который обвинил судей в предвзятости
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова защитника клуба Жерара Пике, который обвинил испанских арбитров в предвзятости.

«Это слова Пике. Я могу комментировать только этот год, а не предыдущие сезоны», Есть решения, в которых нам не повезло, но я не думаю, что они против нас. Это решения рефери, а также VAR.Я всегда думаю, что отношение судей честное. Они дают то, что видят, и не поддерживают какую-либо команду», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Барселона» и «Реал» сыграли в чемпионате Испании по 20 матчей и набрали по 40 очков. Они занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу мадридский «Атлетико», в активе которого 50 баллов.

Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости
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