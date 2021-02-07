Куман ответил на слова Пике, который обвинил судей в предвзятости
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова защитника клуба Жерара Пике, который обвинил испанских арбитров в предвзятости.
«Это слова Пике. Я могу комментировать только этот год, а не предыдущие сезоны», Есть решения, в которых нам не повезло, но я не думаю, что они против нас. Это решения рефери, а также VAR.Я всегда думаю, что отношение судей честное. Они дают то, что видят, и не поддерживают какую-либо команду», — приводит слова Кумана Marca.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Барселона» и «Реал» сыграли в чемпионате Испании по 20 матчей и набрали по 40 очков. Они занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу мадридский «Атлетико», в активе которого 50 баллов.
Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
04:33
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:36
-
00:10
-
00:03
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:31
-
22:26
-
22:26
-
22:11
-
22:04
-
22:01
-
21:53
-
21:42
-
21:35
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам