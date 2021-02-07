«В Питере газ добывают, в Москве – нефть и алмазы». Президент «Урала» — о топ-клубах

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение о возможностях клубов Российской Премьер-Лиги, представляющих Москву и Санкт-Петербург.

«Преимущества московских клубов и «Зенита» перед «Уралом»? У них перелётов меньше. Пять команд играют в Москве, «Зенит» рядом. Нам, чтобы до Грозного добраться не чартером, надо лететь в Москву, там пересадка. Я так всю первую лигу прошёл – все летают так, нет прямого сообщения.

Плюс ещё в том, что у нас же теперь все [есть]. Сейчас же, по-моему, только газ в Питере добывают? Открыли там скважину, и все добывают. Нефть в Москве добывают, алмазы в Москве. Вот вам и все преимущества.

Екатеринбург очень хороший город. Я люблю свою родину и свой город и ни на что не променяю. Прочитал вашего коллегу Черданцева. Он где-то написал, мол, чего региональщики плачут, если хотят, пусть в Москву прилетают барменами и получают в два раза больше.

Я как-то в Томске был на матче. Там же нефти добывают больше всего в Томской области, город Стрежевой, там у них очень много. Пошёл в парикмахерскую. Говорю женщине-мастеру: «У вас же команда такая хорошая, чего ж вы?» А она отвечает: «Да у нас даже сети аптек москвичам принадлежат». Кто будет давать деньги на томский футбол? Вот и вся история», — сказал Иванов в программе «Коммент.Шоу» в YouTube.