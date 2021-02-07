Ярошик: Крал может стать лидером «Спартака». Тогда будет уместно перейти в лигу посильнее

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Алексе Крале.
«Честно говоря, расстраивает, что в России почти не осталось чешских игроков. Чешские футболисты хорошо воспитаны и в футбольном смысле, и в человеческом, поэтому раньше в России мы были очень востребованы и не имели проблем — со всеми дружили, выкладывались на поле. Но в последнее время в Чехии стало меньше качественных игроков, которые могли бы заинтересовать российские клубы.
Одно из исключений — Алекс Крал. Мне нравятся его трудолюбие и любовь к футболу. Рад, что он поддерживает реноме чешского футбола в России. Надеюсь, в будущем в РПЛ поедет больше игроков из Чехии. Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. В силу его молодости ожидал некоторого спада, но он стал основным игроком и в сборной, и в клубе. С другой стороны, он ещё не всего добился в России. Крал может стать лидером «Спартака», и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу», — приводит слова Ярошика сайт телеканала «Матч ТВ».
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