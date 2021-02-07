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«Саша был честен со мной». Тедеско — о травмах Кокорина в «Спартаке»

«Саша был честен со мной». Тедеско — о травмах Кокорина в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги пребывания нападающего Александра Кокорина в команде. Форвард перешёл в «Фиорентину» в январе. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).

«Как отреагировал на продажу Кокорина? Мы на связи с руководством, поэтому его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм. Конечно, я хотел бы использовать его чаще.

Верю ли, что матчи с «Сочи» и «Зенитом» он пропускал из-за травм? Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть из-за повреждения, то я доверяю ему на сто процентов", — цитирует Тедеско Sport24.

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