Клопп: если «Ливерпуль» станет чемпионом Англии, это будет сенсацией

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с травмами в мерсисайдской команде.
«Не думаем и не чувствуем, что судьба против нас, это просто ситуация, в которой мы находимся. Нет никаких мечтаний и желаний, всё дело в работе. Мы работаем, вот и всё.
Не думаю, что у нас когда-либо прежде была такая ситуация с травмами. Ещё ни разу не было так, чтобы все три центральных защитника были в строю. Большое количество травм привело к странной и сложной ситуации. Нет, это не оправдание, просто так сложилось. Ситуация настолько странная, что, если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 7 февраля 2021
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