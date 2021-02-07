Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: если «Ливерпуль» станет чемпионом Англии, это будет сенсацией

Клопп: если «Ливерпуль» станет чемпионом Англии, это будет сенсацией
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с травмами в мерсисайдской команде.

«Не думаем и не чувствуем, что судьба против нас, это просто ситуация, в которой мы находимся. Нет никаких мечтаний и желаний, всё дело в работе. Мы работаем, вот и всё.

Не думаю, что у нас когда-либо прежде была такая ситуация с травмами. Ещё ни разу не было так, чтобы все три центральных защитника были в строю. Большое количество травм привело к странной и сложной ситуации. Нет, это не оправдание, просто так сложилось. Ситуация настолько странная, что, если станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 19:30 мск.

Гвардиола: в матче с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» будет агрессивнее, чем когда-либо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021