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«Крылья Советов» обыграли чемпиона Черногории в товарищеском матче

«Крылья Советов» обыграли чемпиона Черногории в товарищеском матче
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В товарищеском матче «Будучность» встречалась с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой самарской команды со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Тюрин. Во втором тайме, на 55-й минуте, Тюрин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в товарищеском матче со счётом 4:1. В составе «Крыльев Советов» дубль оформил форвард Иван Сергеев. По одному мячу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков. В «Сочи» единственный мяч на счету Антона Заболотного.

Сегодня, 7 февраля, «Крылья Советов» завершают второй сбор в Турции. Третий сбор самарской команды также пройдёт в Турции. Он начнётся 11 февраля и завершится 20 февраля.

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