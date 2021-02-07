«Крылья Советов» обыграли чемпиона Черногории в товарищеском матче

В товарищеском матче «Будучность» встречалась с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой самарской команды со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Тюрин. Во втором тайме, на 55-й минуте, Тюрин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



Ранее «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в товарищеском матче со счётом 4:1. В составе «Крыльев Советов» дубль оформил форвард Иван Сергеев. По одному мячу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков. В «Сочи» единственный мяч на счету Антона Заболотного.



Сегодня, 7 февраля, «Крылья Советов» завершают второй сбор в Турции. Третий сбор самарской команды также пройдёт в Турции. Он начнётся 11 февраля и завершится 20 февраля.