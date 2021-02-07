Неймар, пропустивший тренировку «ПСЖ» из-за гастроэнтерита, сможет сыграть с «Марселем»

«Пари Сен-Жермен» опубликовал заявку на матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». В список из 23 футболистов попал нападающий Неймар, накануне пропустивший тренировку из-за гастроэнтерита.



Заявка «ПСЖ»: Рико, Летелье, Франчи, Флоренци, Баккер, Курзава, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Паредес, Данило, Рафинья, Гейе, Верратти, Симонс, Мишю, Дракслер, Кин, Сарабия, Ди Мария, Мбаппе, Икарди, Неймар.

Матч 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи — в 23:00 мск.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.