«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Лестер Сити» в 22 встречах набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.