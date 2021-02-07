«Зенит» готов отпустить Дриусси в «Ривер Плейт» и начал искать ему замену

«Зенит» готов отпустить нападающего команды Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт» на правах годичной аренды, сообщает El Intransigente.

По информации источника, петербуржцы начали искать замену футболисту. В случае успешного поиска сине-бело-голубые позволят форварду вернуться в аргентинский клуб. Отмечается, что Себастьян провёл переговоры с руководством «Зенита» и попросил об уходе. В свою очередь Дриусси пообещал не препятствовать продлению контракта. В противном случае аргентинец доработает соглашение, рассчитанное до 2022 года, и покинет клуб бесплатно.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, в которых записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу. На его счету также 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов УЕФА.