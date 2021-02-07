Самуэль Жиго получил повреждение на сборах «Спартака»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил повреждение на зимнем сборе в Дубае.

«У Самуэля Жиго диагностирован ушиб бедра. Тренерский штаб решил поберечь нашего защитника, поэтому он пропустит матч с «Ригой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Жиго в 17 матчах забил три гола. Самуэль перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Сегодня, 7 февраля, красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.



«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).