Кингсли Коман: «ПСЖ» не является фаворитом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о фаворитах в борьбе за победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2020/2021.



«Мы действительно хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. У нас есть шансы на победу. У нас отличная команда, грамотный тренер, прекрасная молодёжь. У нас есть всё для победы.



Что касается других фаворитов, то назвал бы такие команды, как „Ливерпуль“, „Манчестер Сити“, „Ювентус“. Сейчас дела у них складываются чуть хуже, но это опасные соперники в Лиге чемпионов. Могу ли отнести в этот список „ПСЖ“? Нет, парижане не фавориты Лиги чемпионов», — приводит слова Комана Sport.fr со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Лацио», а «ПСЖ» проведёт две встречи с «Барселоной».