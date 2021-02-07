Сиссе: Мбаппе способен превратить «Ливерпуль» в лучшую команду мира
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мерсисайдский клуб.
«Мбаппе — лучший в мире футболист в настоящий момент. Могу представить его в „Ливерпуле“. Конечно, мерсисайдцам придётся заплатить очень большие деньги, но, думаю, этот мальчик того стоит. Он умён, настоящий командный игрок. Мбаппе способен сыграться с Салахом и Мане. Если Фирмино останется в „Ливерпуле“, это будет сумасшедшая команда, лучшая в мире. Мечтаю увидеть Мбаппе в „Ливерпуле“. Он может превратить мерсисайдцев в лучшую команду», — приводит слова Сиссе Daily Mail.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с Мбаппе.
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