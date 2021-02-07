УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль»

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации сообщила, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля.

«УЕФА хотел бы поблагодарить „РБ Лейпциг“ и ФК „Ливерпуль“ за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение этого матча», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напомним, немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.



Ответная встреча команд должна пройти 10 марта.