УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль»

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации сообщила, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля.
«УЕФА хотел бы поблагодарить „РБ Лейпциг“ и ФК „Ливерпуль“ за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение этого матча», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Напомним, немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.
Ответная встреча команд должна пройти 10 марта.
- 7 февраля 2021
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