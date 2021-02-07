Шакири — о спаде «Ливерпуля»: мы обычные люди, а не роботы. Это нормально
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири поделился мнением о проблемах в мерсисайдской команде.
«Мы обычные люди, у нас бывают взлёты и падения. Это нормально. Мы не роботы, которые всегда могут выдавать 200%. Команды в английской Премьер-лиге очень хороши, даже с маленькими клубами сложно играть. И у лучших команд бывают проблемы, мы не одни такие», — приводит слова Шакири Daily Mail.
«Ливерпуль» в 22 встречах набрал 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).
Матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 19:30 мск.
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