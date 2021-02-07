«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 7 февраля, состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи мерсисайдцев с «горожанами».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Крис Кавана.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

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