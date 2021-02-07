«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 7 февраля, состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи мерсисайдцев с «горожанами».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Крис Кавана.
Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.
Гвардиола: в матче с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» будет агрессивнее, чем когда-либо
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:43
-
13:23
-
13:23
-
12:58
-
12:58
-
12:45
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам