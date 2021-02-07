Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 7 февраля, состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи мерсисайдцев с «горожанами».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Крис Кавана.

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

Гвардиола: в матче с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» будет агрессивнее, чем когда-либо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021