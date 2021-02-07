Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не следует считать претендентом на титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил перспективы «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.
«Мы не говорим о завоевании титулов. „Манчестер Юнайтед“ прошёл длинный путь, чтобы быть там, где находится сейчас. Нас даже не следует считать претендентами на титулы. Подобные рамки интересны только СМИ, а мы должны быть лучше как команда. В конце сезона все вместе посмотрим, на каком месте мы закончим чемпионат. Идя вперед, мы должны перестать пропускать такие голы, как на последних секундах матча с „Эвертоном“.
У „ирисок“ было три удара в матче, и они забили три гола. Это разочаровывает. Особенно когда это происходит на последней минуте добавленного времени. Я бы никого не стал винить за эти пропущенные голы, но мы знаем, что можем лучше защищаться», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Видео гола «Эвертона» на последних секундах матча с «МЮ»
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 7 февраля 2021
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