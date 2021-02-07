Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Нимом»
Сегодня, 7 февраля, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 «Ним» — «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Де Костьерес» в Ниме. Начало встречи — в 17:00 мск. Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт матч в стартовом составе.
Фото можно посмотреть в "твиттере" французского клуба.
В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 8 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.
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