Александер-Арнольд: на данный момент «Ливерпуль», вероятно, вне гонки за титул

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в преддверии матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился ожиданиями об оставшейся части сезона.



«Чувствуем, что матч с «Манчестер Сити» — именно та встреча, которую нам необходимо выиграть. Мы играем в догонялки, но в английской Премьер-лиге никогда нельзя говорить «никогда» – бывало, что случались странные вещи.



На данный момент мы, вероятно, вне гонки за титул, особенно если посмотреть на турнирную таблицу. «Манчестер Сити» далеко впереди, и нам просто нужно попытаться догнать их и выиграть столько матчей, сколько мы сможем. Это всё, что находится в наших силах, и, надеюсь, они будут терять очки по ходу чемпионата, а мы – нет. Но всё, что мы можем сделать, это сосредоточиться на себе, исправить ситуацию и добиться победы в очном противостоянии», – приводит слова защитника Sky Sports.



Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 февраля. Начало — 19:30 мск.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.

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