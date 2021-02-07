Гари Невилл раскритиковал Давида де Хеа после матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура АПЛ «МЮ» — «Эвертон» (3:3).
«Если посмотреть на результаты, то у «Манчестер Юнайтед» всё стало немного хуже по сравнению с началом года. Они проиграли «Шеффилд Юнайтед» и сыграли вничью с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Эвертоном». Результаты стали ухудшаться.
С «ирисками» манкунианцы провели хороший матч. Но если вы допускаете такие ошибки, как в моменте с третьим пропущенным голом, то попадете в серьезные неприятности. Временами они очень плохо оборонялись, а Давид де Хеа провел откровенно слабый матч.
«Манчестер Юнайтед» контролировал встречу, они хорошо отреагировали на два пропущенных мяча в начале второго тайма, но без четвертого гола они оказались в опасной ситуации, каждая атака соперника могла принести проблемы. Именно это и произошло. А у «МЮ» уже не было времени отреагировать.
Считаю, «Манчестер Юнайтед» действительно играл хорошо. Не могу вспомнить более качественного матча в этом сезоне. Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш были великолепны, но в обороне иногда возникали проблемы. Похоже, сейчас всё наоборот. Если раньше манкунианцы играли слабо и побеждали за счёт нескольких хороших атак, то сейчас они очень хорошо действовали впереди, но проиграли из-за плохой игры в обороне.
В моменте с третьим голом де Хеа даже не выходил на линию с мячом. Необходимо, чтобы ваш вратарь съедал нападающих, убирал их от мяча. Но этого не было видно в матче с «Эвертоном». Это был плохой вечер для голкипера и центральных защитников. Может ли вратарь быть чуточку смелее? Будь я сейчас защитником «МЮ», я не был бы рад таким действиям вратаря. Третий гол «Эвертона» показал, что Калверт-Льюин – храбрый, а Де Хеа – нет», – приводит слова Гари Невилла Sky Sports.
Видео гола Доминика Калверт-Льюина в матче с «Манчестер Юнайтед»
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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