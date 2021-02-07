ЦСКА согласовал условия перехода Рондона
ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
В ближайшее время Саломон должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с форвардом будем подписан контракт. Добавим, что Эмиль Бохинен в ближайшее время также пройдёт медосмотр для «армейцев».
Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Контракт 31-летнего венесуэльского форварда с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Венесуэльский футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа». Российским болельщикам он известен по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».
ЦСКА интересуется Рондоном. Игрок не против перехода
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