«Ним» — «Монако»: Головин открыл счёт на 3-й минуте матча

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».

Головин забил гол на 3-й минуте встречи с голевой передачи Фоде Балло-Туре. Россиянин пробил из пределов штрафной, переиграв голкипера точным ударом в нижний левый угол ворот.

В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).



Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 8 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.