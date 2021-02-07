Гарри Кейн поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил гол в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион». Этот гол стал для 27-летнего британца 208-м в футболке «шпор», что позволило ему подняться на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

По данным OptaJoe, Кейн забил 208 голов в 317 матчах. Такой же показатель результативности у Бобби Смита. Опережает их лишь Джимми Гривз, в активе которого 266 голов за «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Кейн идёт на 2-м месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ. Также на счету Гарри 11 результативных передач. Опережает его в бомбардирской гонке лишь Мохамед Салах из «Ливерпуля», который забил 15 голов.