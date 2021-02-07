Гарри Кейн поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил гол в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион». Этот гол стал для 27-летнего британца 208-м в футболке «шпор», что позволило ему подняться на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
По данным OptaJoe, Кейн забил 208 голов в 317 матчах. Такой же показатель результативности у Бобби Смита. Опережает их лишь Джимми Гривз, в активе которого 266 голов за «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Кейн идёт на 2-м месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ. Также на счету Гарри 11 результативных передач. Опережает его в бомбардирской гонке лишь Мохамед Салах из «Ливерпуля», который забил 15 голов.
- 7 февраля 2021
-
19:43
-
19:43
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:25
-
17:16
-
17:11
-
17:11
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:49ЦСКА согласовал условия перехода Рондона Эксклюзив