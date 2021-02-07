Головин оформил первый хет-трик за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом».



Головин забил гол на 3-й минуте встречи, замкнув в подкате навес Фоде Балло-Туре. Спустя десять минут Александр снова отправил мяч в ворота «Нима», на счету Балло-Туре второй результативный пас.

Во втором тайме россиянин оформил хет-трик. На 62-й минуте при счёте 2:2 Александр забил со штрафного.

В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).



Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.