«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Алисон, Фабиньо, Мане и Зинченко — в старте

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Александер-Арнольд, Джонс, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Кабак, Филлипс, Цимикас, Неко Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Диаш, Зинченко, Канселу, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Б. Силва, Фоден.



Запасные: Стеффен, Лапорт, Эрик Гарсия, Б. Менди, Фернандиньо, Бернабе, Жезус, Дойл, Ферран Торрес.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.