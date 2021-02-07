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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Алисон, Фабиньо, Мане и Зинченко — в старте

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Алисон, Фабиньо, Мане и Зинченко — в старте
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Александер-Арнольд, Джонс, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Кабак, Филлипс, Цимикас, Неко Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Диаш, Зинченко, Канселу, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Б. Силва, Фоден.

Запасные: Стеффен, Лапорт, Эрик Гарсия, Б. Менди, Фернандиньо, Бернабе, Жезус, Дойл, Ферран Торрес.

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

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