Александр Головин — автор первого российского хет-трика в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом». Это первый российский хет-трик за всю историю французского чемпионата.

Головин забил гол на 3-й минуте с передачи Фоде Балло-Туре. Спустя 10 минут он снова отправил мяч в ворота «Нима», и вновь ему ассистировал Балло-Туре. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, на 62-й минуте забив со штрафного.

Ранее из россиян лишь Александр Мостовой оформил в чемпионате Франции два дубля. Он выступал в составах «Кана» и «Страсбура» в период с 1993 по 1996 год.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма его трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.