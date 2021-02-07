«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ сезона-2020/2021

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Лестер Сити». Встреча завершилась вничью — 0:0.



«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (27) — на 14-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.



В следующем туре «лисы» в субботу, 13 февраля, дома примут «Ливерпуль». «Волки» на следующий день в гостях встретятся с «Саутгемптоном».