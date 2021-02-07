«Ливерпуль» не проигрывает «Манчестер Сити» в домашних матчах АПЛ с мая 2003 года

Сегодня, 7 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи — 19:30 мск.



Как сообщает Opta Sport, в последних 29 домашних матчах в Высшем дивизионе английского футбола (первый дивизион Футбольной лиги, АПЛ) мерсисайдцы проиграли «горожанам» всего одну встречу. Это поражение (1:2) случилось в АПЛ в сезоне-2002/2003.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

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