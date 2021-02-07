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Мостовой: Головин просто красавец! Радостно, что он на ведущих ролях

Мостовой: Головин просто красавец! Радостно, что он на ведущих ролях
Футбол / Франция 0
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Александр Мостовой прокомментировал удачное выступление Александра Головина в матче «Монако» и «Нима» (4:3). На счету российского хавбека монегасков хет-трик и одна результативная передача.

«Все ещё считаю, что Головина рано называть царём. Ему ещё 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него ещё только запускается. Радостно, что наш российский футболист в «Монако» на ведущих ролях. Саша — молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе. Просто красавец! В сложном французском чемпионате хорошо играет. Только похвала ему», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма его трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.

Александр Головин — автор первого российского хет-трика в чемпионате Франции
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