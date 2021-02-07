Триумфальное возвращение Гарри Кейна — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 54-й минуте матча — полузащитник хозяев Пьер-Эмиль Хёйбьерг классной передачей разрезал оборону соперника, Гарри Кейн принял мяч в штрафной и аккуратно пробил в дальний угол.
Через четыре минуты вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура со своей половины поля добежал до штрафной, покатил мяч на свободного Сон Хын Мина, и тот в касание неотразимо пробил под перекладину, установив окончательный счёт в матче.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»
«Шпоры» прервали трёхматчевую серию проигрышей в АПЛ. В 20-м туре подопечные Жозе Моуринью дома проиграли «Ливерпулю» (1:3), в 21-м в гостях — «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), в 22-м туре — «Челси» (0:1).
«Тоттенхэм Хотспур» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 7 февраля 2021
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