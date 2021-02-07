Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ордец: Ракицкий сказал: «Ванёк, езжай, не переживай. Российский чемпионат – топ»

Ордец: Ракицкий сказал: «Ванёк, езжай, не переживай. Российский чемпионат – топ»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о своём отношении к защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому, с которым он выступал за донецкий «Шахтёр».

«С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы ещё с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это что-то. В «Шахтёре» Ракицкий был лидером. А в жизни очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверь, у него этого нет вообще.

Конечно, советовался с ним при переходе в «Динамо». Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: «Ванёк, езжай, не переживай. Чемпионат – топ». Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за неё топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение», — сказал Ордец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Иваном Ордецом читайте завтра на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021