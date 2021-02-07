Ордец: Ракицкий сказал: «Ванёк, езжай, не переживай. Российский чемпионат – топ»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о своём отношении к защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому, с которым он выступал за донецкий «Шахтёр».
«С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы ещё с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это что-то. В «Шахтёре» Ракицкий был лидером. А в жизни очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверь, у него этого нет вообще.
Конечно, советовался с ним при переходе в «Динамо». Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: «Ванёк, езжай, не переживай. Чемпионат – топ». Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за неё топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение», — сказал Ордец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Иваном Ордецом читайте завтра на «Чемпионате».
- 7 февраля 2021
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