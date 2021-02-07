«Не нужно эйфории». Губерниев высказался о хет-трике Головина

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении полузащитника «Монако» Александра Головина, который оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3).

«Головин — молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист. Оправился от травмы, теперь играет. Но это его работа. Он её делает хорошо, мы за него очень рады. Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 24-го тура Лиги 1 «Монако» переиграл «Ним». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Головин сделал хет-трик и отдал голевую передачу.