Экс-футболист «Спартака» перешёл в румынский «Волунтари»
Экс-защитник московского «Спартака» Габриэль Тамаш перешёл в румынский «Волунтари». Это 17-й клуб в его профессиональной карьере, сообщает журналист Эммануэль Рошу в «Твиттере».
«Волунтари» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Румынии после 21 матча. Предыдущим клубом Тамаша была румынская «Университатя», которая получила € 35 тыс. за переход 37-летнего защитника в «Волунтари». Transfermarkt оценивает игрока в € 200 тыс.
Напомним, Тамаш выступал за московский «Спартак» с 2004 по 2007 год. В составе красно-белых румын провёл 17 матчей и не отметился результативными действиями. Помимо «Спартака» он успел поиграть за «Вест Бромвич Альбион», «Уотфорд», «Кардифф Сити», «Осер», «Сельту», «Галатасарай» и ряд румынских клубов.
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