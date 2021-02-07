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Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина

Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина
Футбол / Прочие турниры 0
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Матч за пятое место клубного чемпионата мира южнокорейского «Ульсан Хёндэ» и катарского «Аль-Духаиля» стал знаковым для истории мирового футбола. Это первый матч мужских команд под эгидой ФИФА, на котором работает женская бригада арбитров, сообщает Международная федерация футбола в «Твиттере».

Главный арбитр встречи — Эдина Алвес Батиста из Бразилии. Ассистируют ей также женщины — Неуса Бак и Мариана де Алмейда.

Кроме того, на этом матче ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда. Этот эксперимент носит неофициальный характер, но в дальнейшем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.

Система автоматического определения офсайда отслеживает положение игроков на поле при каждой передаче, отличая футболистов по цвету экипировки и по номерам. В случае положения вне игры система автоматически рисует линию офсайда. На сегодняшний день на официальных матчах эта линия рисуется вручную специалистами в кабине VAR.

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