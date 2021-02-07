Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина

Матч за пятое место клубного чемпионата мира южнокорейского «Ульсан Хёндэ» и катарского «Аль-Духаиля» стал знаковым для истории мирового футбола. Это первый матч мужских команд под эгидой ФИФА, на котором работает женская бригада арбитров, сообщает Международная федерация футбола в «Твиттере».
Главный арбитр встречи — Эдина Алвес Батиста из Бразилии. Ассистируют ей также женщины — Неуса Бак и Мариана де Алмейда.
Кроме того, на этом матче ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда. Этот эксперимент носит неофициальный характер, но в дальнейшем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.
Система автоматического определения офсайда отслеживает положение игроков на поле при каждой передаче, отличая футболистов по цвету экипировки и по номерам. В случае положения вне игры система автоматически рисует линию офсайда. На сегодняшний день на официальных матчах эта линия рисуется вручную специалистами в кабине VAR.
- 7 февраля 2021
-
21:16
-
21:06
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:40
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:12
-
18:11