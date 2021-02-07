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Илкай Гюндоган не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Видео

Илкай Гюндоган не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Видео
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Идёт 39-я минута матча, счёт ничейный — 0:0.

На 36-й минуте вингер «горожан» Рахим Стерлинг ворвался в чужую штрафную, где его сбил бразильский универсал хозяев Фабиньо — судья назначил пенальти в ворота мерсисайдцев. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять Илкай Гюндоган и пробил выше ворот, защищаемых Алисоном.

Видео нереализованного пенальти в исполнении Илкая Гюндогана

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

«Ливерпуль» не проигрывает «Манчестер Сити» в домашних матчах АПЛ с мая 2003 года
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